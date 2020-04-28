2020-04-28T17:00:18+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине установят 1310 коек для больных коронавирусом

Врачи боятся, что после майских праздников произойдет всплеск заболеваемости
Евдокия САХАРОВА
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На данный момент в Вологодской области два главных центра для борьбы с коронавирусной инфекцией — моногоспитали Череповца и Вологды по 300 мест. Пока всех больных увозят в город металлургов. Правительство готовится к ухудшению ситуации, особенно после майских праздников.

Региону рекомендовано иметь хотя бы 580 коек для пациентов с Covid-19. Есть возможность увеличить коечный фонд череповецкого монопрофильного госпиталя до 500. Еще 510 можно получить на базе одного из роддомов и вологодской городской больницы № 2. Но необходимо установить систему подачи кислорода. Вопросы планируют решить в течение майских праздников. Общий объем коечного фонда могут увеличить на втором этапе до 1310. Дополнительные места и оборудование будут готовы к 15 мая.

Далее чиновники проработают подготовку третьей очереди коечного фонда и обеспечения кислородом и аппаратами ИВЛ. Сейчас мобилизовано 111 аппаратов искусственной вентиляции легких, еще 68 докупят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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