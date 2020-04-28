Мэр Вологды назвал диванных комментаторов клоунами

28 Апр 2020 2020-04-28T15:58:35+03:00

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Во время прямой трансляции 28 апреля мэр Вологды резко ответил на упреки вологжан. Многим не понравилось, что Сергей Воропанов опубликовал фотографии с городского субботника 25 апреля, на который вышли работники ЖКХ. В этом году местным жителям не рекомендовано собираться из-за коронавирусной инфекции.

Мэра назвали клоуном и показушником, что он якобы не может удаленно организовать работу дворников, а такие фото исключительно для пиара. Он в ответ окрестил их и клоунами, и диванными комментаторами. Сергей пояснил, что чтобы быть хорошим руководителем, нужно хотя бы раз попробовать сделать работу своих подчиненных, понять трудности и нюансы процесса. Кроме того, управленец добавил, что не считает зазорным лично убирать родной город. Социальную дистанцию все сотрудники соблюдали, пропуска у них, как у работников жизнеобеспечивающего предприятия, есть.

В преддверии дня Победы было в том числе очищено и Введенское кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU