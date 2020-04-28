2020-04-28T15:37:59+03:00
Общество

На Вологодчине начнут отключать горячую воду

Плановые отключения горячей воды слегка сдвинули из-за коронавируса
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Мэр областной столицы сообщил во время прямого эфира, что первые отключения горячей воды состоятся 24 мая в Вологде. Из-за пандемии коронавируса график сдвинули на 2 недели, об этом очень просили вологжане. По словам Сергея Воропанова, отключения будут минимизированы.

В Череповце, по данным официального сайта мэрии, местным жителям придется мыться из тазиков уже с 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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