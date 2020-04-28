На Вологодчине начнут отключать горячую воду
Плановые отключения горячей воды слегка сдвинули из-за коронавируса
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Мэр областной столицы сообщил во время прямого эфира, что первые отключения горячей воды состоятся 24 мая в Вологде. Из-за пандемии коронавируса график сдвинули на 2 недели, об этом очень просили вологжане. По словам Сергея Воропанова, отключения будут минимизированы.
В Череповце, по данным официального сайта мэрии, местным жителям придется мыться из тазиков уже с 19 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU