В Череповце отца-одиночку осудили за развращение пятилетней дочери
В Череповце осудили на 12 лет отца-педофила с отбыванием в ИК строгого режима. Он в одиночку воспитывал дочь. В течение трех лет начиная с пятилетнего возраста мужчина совершал в отношении девочки действия сексуального характера без применения насилия.
51-летний обвиняемый многократно совращал свою жертву, непристойно касался, сообщает региональное управление СКР.
Психиатры установили, что у череповчанина психическое расстройство — «педофилия», но невменяемости оно не влечет, поэтому ему придется ответить за свое преступление. На данный момент девочке оказывается психологическая поддержка, решается вопрос об устройстве в новую семью.
ИСТОЧНИК KP.RU