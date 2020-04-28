В Череповце отца-одиночку осудили за развращение пятилетней дочери

28 Апр 2020 2020-04-28T14:55:28+03:00

Он оказался педофилом и совращал девочку три года

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В Череповце осудили на 12 лет отца-педофила с отбыванием в ИК строгого режима. Он в одиночку воспитывал дочь. В течение трех лет начиная с пятилетнего возраста мужчина совершал в отношении девочки действия сексуального характера без применения насилия.

51-летний обвиняемый многократно совращал свою жертву, непристойно касался, сообщает региональное управление СКР.

Психиатры установили, что у череповчанина психическое расстройство — «педофилия», но невменяемости оно не влечет, поэтому ему придется ответить за свое преступление. На данный момент девочке оказывается психологическая поддержка, решается вопрос об устройстве в новую семью.

ИСТОЧНИК KP.RU