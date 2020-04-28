Информация по коронавирусу на Вологодчине на 28 апреля

28 Апр 2020 2020-04-28T14:30:17+03:00

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В Вологодской области продолжается распространение инфекции. Только за последние сутки шестеро вологжан заразились SARS-Cov-2. Новый заболевший выявлен в Череповце (всего 71), двое в Вологде (всего 64), один в Грязовецком районе (всего 4), один в Вологодском районе (всего 3), и первый переносчик коронавируса обнаружен в Никольском районе.

Восьмерых сегодня выписали, всего выздоровел 41 человек.

По состоянию на 28 апреля 11 утра ситуация по районам остается прежней: Шекснинский – 6, Бабушкинский –1, Великоустюгский – 5, Нюксенский – 3, Череповецкий – 3, Кадуйский – 2, Кич-Городецкий – 1, Тотемский – 1, Устюженский район – 1.

Всего 166 заболевших. Погибших нет. Обследовать успели за все время 29 827 человека, за сутки 2 155.

ИСТОЧНИК KP.RU