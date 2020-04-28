Сергей Жестянников сообщил о третьем случае заболевания в Вологодском районе

28 Апр 2020 2020-04-28T10:42:17+03:00

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Глава района Сергей Жестянников сообщил о третьем заболевшим в Вологодском районе. По его словам, это мужчина, приехавший из командировки в Москву. Согласно правилам, он находился на самоизоляции. У него был взят тест, который показал положительный результат. Решается вопрос о госпитализации заболевшего в моногоспиталь Череповца. Все члены семьи заболевшего протестированы. Результаты появятся уже в течение этих суток.

Как стало известно, в Череповце, где с ИВЛ удалось снять 84-летнего пациента, в тяжелом состоянии находятся четыре человека. Сейчас к аппаратам ИВЛ подключены двое - женщина 67 лет и мужчина 43 года. Еще двое нуждаются в кислородотерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU