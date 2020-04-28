2020-04-28T09:16:17+03:00
Общество

Вологжанку будут судить за чтение чужой переписки

Она предстанет перед судом
Иван Чухнин
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В Кирилловском районе уголовное дело было возбуждено по обвинению 52-летней женщины в нарушении тайны переписки и личной жизни. Сейчас региональное СУСК РФ сообщило о завершении расследования его.

52-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки граждан) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия).

В октябре 2019 года женщина, увидев что мужчина, с которым она встречалась, спит, взяла его телефон. Там она вошла на его страницу в социальной сети и прочла его переписку с другой женщиной. Часть переписки она скопировала на свой телефон, после чего показала ее супругу.

Это признано уголовным преступлением. Сейчас уголовное дело направлено в суд, скоро женщина предстанет перед правосудием..

ИСТОЧНИК KP.RU

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