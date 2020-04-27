Жители других регионов будут въезжать в Вологодскую область по электронным пропускам с 29 апреля

27 Апр 2020 2020-04-27T23:44:37+03:00

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На сегодня на Вологодчине 160 заболевших. Средний прирост намного ниже, чем в других регионах. Однако, совсем недалеко от нас Москва и Санкт-Петербург, как оценил губернатор области Олег Кувшинников, с "ужасающими цифрами статистики".

- На майские праздники ожидается, что резко вырастет поток машин на Вологодчину. Для предотвращения распространения инфекции вводим с 00:00 29 апреля электронные пропуска для иногородних, - заявил губернатор.

Электронные пропуска необходимы для въезда тех, у кого нет прописки в нашем регионе. Оформить пропуск нужно минимум за сутки до приезда на портале госуслуг. В заявлении указывается цель прибытия в регион. Их может быть лишь несколько: посещение близких родственников, служебная командировка, доступ к объекту недвижимости, находящемуся в собственности или в пользовании.

Пропуск должен быть оформлен как на водителя, так и на всех пассажиров. При въезде в область такой пропуск нужно будет показать на КПП – в электронном или печатном виде.

Новая система никак не повлияет на межрайонное перемещение жителей области.

Решение - выдать ли пропуск, будут принимать администрации городов или районов.

ИСТОЧНИК KP.RU