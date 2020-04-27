В Вологде строители возводят забор вокруг садика под охраной "титушек"

27 Апр 2020 2020-04-27T20:00:13+03:00

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В Вологде в сквере на улице Ярославской вновь появилась строительная техника, там начали возводить забор. Им пытались противостоять местные жители. Однако против женщин, среди которых есть и ветераны, и пенсионеры, выстроились молодчики в масках. Ранее сообщалось о договоренности, что работы приостановят, будет создана рабочая группа, встреча которой должна была пройти 28 апреля.

- Вчера подрядчик позвонил одному из жителей дома №34, который входит в рабочую группу, и сказал, что работы они все-таки начнут, - сообщила активистка Марина Репина. - Утром 27 апреля в сквере вновь появилась представители строительного предприятия. Чуть позже появилась "охрана" в масках. Кто эти молодые люди в спортивной форме и в масках, точной информации нет. Работы начаты, но, например, проезды техники к месту строительства так и не были согласованы с жильцами.

Сначала молодчики были восприняты вологжанками как сотрудники охранного предприятия. Возможно, они являются работниками строительной фирмы. Хотя есть вариант, что это волонтеры. В интернете их называют "титушками" - по аналогии с украинскими наемниками. Благодаря "силовой поддержке" возле территории планируемой стройки начали возводить забор.

Напомним, госконтракт стоимостью около 200 млн рублей на строительство детсада на улице Ярославской заключен с ООО «Базис ЛТД». Местные жители предлагают строительство на других, более пространных площадках. На этом участке ветераны уже высаживали деревья, они намерены продолжить обустройство сквера, посвященного юбилею Великой Победы.

Как стало известно, один из активистов, он же журналист, был задержан полицией. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, у Евгения Доможирова не было служебного удостоверения, а проживает он в другом микрорайоне. Полиция предложила отправиться ему домой, дав на это 15 минут. Однако журналист не покинул "поле битвы". Завтра он престанет перед судом, сообщили в пресс-службе УМВД Вологодской области.

На место выезжал депутат городской Думы Михаил Козырев.

ИСТОЧНИК KP.RU