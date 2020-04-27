Вологду активно приводят в порядок после зимы
Вологду активно приводят в порядок после зимы. Ежедневно на улицы областной столицы выходит более 30 единиц техники и свыше 70 дворников. Проезжую часть и тротуары моют, ведется уборка путепроводов и газонов. Проводятся и сезонные работы.
- Мы полностью завершили очистку прилотковой зоны – это участки
вдоль бордюрных камней, где после зимы скапливается пыль и песок.
Активно идут работы по мойке и покраске леерных ограждений. Из 25
тысяч квадратных метров на данный момент обновлено около 7 тысяч. Кроме
того, по федеральной программе, связанной с безопасностью дорожного
движения, на 13 улицах устанавливается порядка 10 километров новых ограждений.
Дополнительные ограждения предотвратят возможность выхода на
дорогу в неположенном месте.Работы проводятся на улицах Герцена,
Октябрьская, Ленинградская, Можайского, Пошехонское шоссе, Советский
проспект и других. К началу лета эту установку мы должны завершить, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, из порядка 100 остановочных комплексов 45 уже вымыты и покрашены. Кроме того, на улицах города появились 10 новых остановок.
ИСТОЧНИК KP.RU