2020-04-27T17:03:07+03:00
Общество

Вологду активно приводят в порядок после зимы

На улицах появятся 10 километров новых ограждений
Иван Чухнин
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Вологду активно приводят в порядок после зимы. Ежедневно на улицы областной столицы выходит более 30 единиц техники и свыше 70 дворников. Проезжую часть и тротуары моют, ведется уборка путепроводов и газонов. Проводятся и сезонные работы.

- Мы полностью завершили очистку прилотковой зоны – это участки

вдоль бордюрных камней, где после зимы скапливается пыль и песок.

Активно идут работы по мойке и покраске леерных ограждений. Из 25

тысяч квадратных метров на данный момент обновлено около 7 тысяч. Кроме

того, по федеральной программе, связанной с безопасностью дорожного

движения, на 13 улицах устанавливается порядка 10 километров новых ограждений.

Дополнительные ограждения предотвратят возможность выхода на

дорогу в неположенном месте.Работы проводятся на улицах Герцена,

Октябрьская, Ленинградская, Можайского, Пошехонское шоссе, Советский

проспект и других. К началу лета эту установку мы должны завершить, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, из порядка 100 остановочных комплексов 45 уже вымыты и покрашены. Кроме того, на улицах города появились 10 новых остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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