Актуальные данные по коронавирусу на Вологодчине за 27 апреля

27 Апр 2020 2020-04-27T15:20:02+03:00

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За сутки увеличилось количество пациентов с Covid-19 на 5 в Вологодской области. Прибавился один заболевший в Череповце (всего 70) и +4 в Вологде (всего 62).

По состоянию на 27 апреля 11 утра ситуация по районам остается прежней: Шекснинский – 6, Бабушкинский –1, Великоустюгский – 5, Нюксенский – 3, Череповецкий – 3, Грязовецкий – 3, Кадуйский – 2, Вологодский – 2, Кич-Городецкий – 1, Тотемский – 1, Устюженский район – 1.

Всего 160 заболевших, 33 из них уже выздоровели. Погибших нет. Обследовать успели за все время 27 672 человека. За сутки проведено 5 273 теста, обследовано 1 393 человека

ИСТОЧНИК KP.RU