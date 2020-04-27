2020-04-27T14:30:19+03:00
Происшествия

В Череповце девушка зарезала любимого кухонным ножом

Ее отправили в колонию
Иван Чухнин
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Молодой человек в Череповце был зарезан, как выяснило следствие, его подругой. Врачи не смогли помочь, раненый скончался в машине скорой помощи. Как сообщает региональное управление СКР, 28 сентября поступило сообщение, что ранен 26-летний мужчина. Его госпитализировали из квартиры на Октябрьском проспекте, по дороге он умер.

Из этой же квартиры следователи забрали нож как орудие преступления, изъяты следы. По подозрению в убийстве была задержана 25-летняя подруга погибшего. Как оказалось, молодые люди, находясь в гостях у друзей, поссорились. Девушка взяла на кухне нож и нанесла им удары в спину любимого. Суд признал девушку виновной по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Приговором суда ей назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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