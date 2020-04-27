2020-04-27T14:14:21+03:00
Общество

Начальник департамента здравоохранения области ответил на главный вопрос дачников

Медучреждения должны принимать вологжан по месту их пребывания
Иван Чухнин
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Дачники, выехавшие за город, переживают: - что им делать, если возникнет необходимость обратиться в медицинское учреждение. Можно ли обратиться в поликлинику того района, где они находятся? Или нужно ехать по месту жительства?

Сомнения развеял журналистам ТВ35 начальник Департамента здравоохранения Сергей Бутаков:

- При признаках острого респираторного заболевания, заболевания горла, повышения температуры нужно вызвать бригаду скорой помощи из той больницы, к которой относитесь территориально по месту пребывания. Приехавшие на вызов медицинские работники определят степень тяжести, тактику лечения. При необходимости заболевшего доставят в лечебное учреждение для госпитализации.

Он попросил дачников отказаться от контактов с соседями: «Мы живем в условиях самоизоляции, принципы которой нужно соблюдать, находясь на даче... При посещении магазинов важно соблюдать социальное дистанцирование, а также надевать маску и перчатки..."

Отправляясь на дачу вологжанам нужно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. С симптомами заболевания ни в коем случае не стоит

ИСТОЧНИК KP.RU

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