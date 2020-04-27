2020-04-27T13:25:54+03:00
Общество

35-летний мужчина погиб на железнодорожных путях в Вологодской области

ЧП случилось возле станции Вохтога
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трагедия на железной дороге в Грязовецком районе произошла вечером 25 апреля. Об этом сообщает управление МВД России на транспорте по Северо-Западу. ЧП случилось в 22:55 на станции Вохтога Вологодской области.

Под грузовой поезд попал мужчина. Он погиб на месте. Личность установлена: это35-летний местный житель. Ранее был судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, нигде не работал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде строители возводят забор вокруг садика под охраной "титушек"
Вологду активно приводят в порядок после зимы
Актуальные данные по коронавирусу на Вологодчине за 27 апреля
В Череповце девушка зарезала любимого кухонным ножом
Начальник департамента здравоохранения области ответил на главный вопрос дачников
35-летний мужчина погиб на железнодорожных путях в Вологодской области
Две маленькие девочки пострадали в ДТП в Вологде
Одинокий пожарный тушил гектар травы под Череповцом
Две недели не могут найти московских рыбаков на Белом озере
В Череповце исчез работник Северстали
На вологжанина составили протокол за посещение полиции
Еще 10 вологжан заболели Covid-19 за сутки
Врачи череповецкого моногоспиталя смогли снять с ИВЛ самого тяжелого 84-летнего пациента
В Череповце спасатели ловили взбесившуюся кошку
В Вологде женщина бросилась под экскаватор, протестуя против начала строительства садика
На Вологодчине еще +7 заболевших за сутки к 25 апреля
С 1 мая в Вологде разблокируют "Заботу" для поездок на дачу
Представителя казахстанской компании осудили за подкуп череповецкого менеджера
Дебошир на автомобиле сбил скамейки и цветники на Набережной в Великом Устюге
Вологодский губернатор призвал не травить тех, кто заболел коронавирусом
За сутки в Вологодской области выявлено 9 инфицированных коронавирусом
Губернатор сообщил о первой партии вологодских многоразовых масок в аптеках
Мэр Череповца рассказал о единственном пациенте, который находится на ИВЛ
Yota дает возможность оплатить связь позже
Вологодский участковый стрелял в собаку из табельного оружия
На Вологодчине коронавирус обнаружен еще в одном районе
У двух предприятий в Вологде ликвидировали пропуска на работу
В Вологодской области власти разрешили поездки на дачи, но не всем
Специалисты на Вологодчине обнаружили первого энцефалитного клеща