35-летний мужчина погиб на железнодорожных путях в Вологодской области
ЧП случилось возле станции Вохтога
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Трагедия на железной дороге в Грязовецком районе произошла вечером 25 апреля. Об этом сообщает управление МВД России на транспорте по Северо-Западу. ЧП случилось в 22:55 на станции Вохтога Вологодской области.
Под грузовой поезд попал мужчина. Он погиб на месте. Личность установлена: это35-летний местный житель. Ранее был судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, нигде не работал.
ИСТОЧНИК KP.RU