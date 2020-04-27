35-летний мужчина погиб на железнодорожных путях в Вологодской области

27 Апр 2020 2020-04-27T13:25:54+03:00

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Трагедия на железной дороге в Грязовецком районе произошла вечером 25 апреля. Об этом сообщает управление МВД России на транспорте по Северо-Западу. ЧП случилось в 22:55 на станции Вохтога Вологодской области.

Под грузовой поезд попал мужчина. Он погиб на месте. Личность установлена: это35-летний местный житель. Ранее был судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, нигде не работал.

ИСТОЧНИК KP.RU