Две маленькие девочки пострадали в ДТП в Вологде

27 Апр 2020 2020-04-27T12:02:52+03:00

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Мужчина и два ребенка пострадали в результате ДТП в Вологде. ЧП с участием трех легковых автомобилей и кроссовера произошло на Пошехонском шоссе. 25 августа в 19:25 на Пошехонском шоссе, 8.

23-летняя женщина за рулем «Хонда Аккорд», двигалась по Пошехонскому шоссе в направлении Петина. Она врезалась в стоящую «Шкоду Октавию».

От удара «Октавию» отбросило на впереди стоящую «Шкоду Йети»., которая пришла в движение и врезалась на впереди стоящую «Ладу Гранта».

Как сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

Как оказалось, в аварии пострадали дети, 2018 и 2015 года рождения, которые находились на заднем сиденье «Шкоды Йети». У них ушибы и испуг. Медики назначили им амбулаторное лечение.

26 апреля в больницу обратился еще один участник аварии - 43-летний мужчина, который управлял «Шкодой Октавией». У него также диагностировали ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU