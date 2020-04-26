Одинокий пожарный тушил гектар травы под Череповцом

26 Апр 2020 2020-04-26T22:15:45+03:00

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МЧС по Вологодской области сообщает о частых палах сухой травы. 24 апреля в Югском сельском поселении под Череповцом произошел пожар. Его ликвидировал единственный специалист с единицей техники. Возгорание распространилось на 1 гектар площади.

25 апреля вечером был потушен пал травы уже в Тоншаловском муниципальном образовании Череповецкого района - там пожар занял 2 гектара.

С 1 апреля до 11 мая губернатором введен особый противопожарный режим. Запрещено выжигать сухую траву, разводить костры и использовать открытый огонь (можно лишь для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях при условии выполнения требований), запрещено посещение торфяников.

Органы местного самоуправления поселений обязаны очистить населенные пункты от сухой травянистой растительности, мусора, горючих материалов. Очистить прилегающие земли на полосе шириной не менее 10 метров с прокладкой противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Вологодской области 72-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU