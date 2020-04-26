Две недели не могут найти московских рыбаков на Белом озере

26 Апр 2020 2020-04-26T21:21:37+03:00

Ежедневные поисковые работы до сих пор не дали результата

Изменить размер текста: A A

До сих пор не найдены следы пропавших в шторм 12 апреля рыбаков на Белом озере. Напомним, двое туристов и трое местных c Вашкинского района вышли на лодке на воду, скинули свои координаты - погода испортилась и на связь они больше не выходили. Поисковые работы не дают результатов. В розыске пропавших задействованы и специалисты «АСУНЦ «Вытегра» с гидролокатором бокового обзора StarFish 990F, и инспекторы ГИМС, белозерский поисково-спасательный отряд, поисково-спасательный отряд «Азимут» с 3D сканером, сотрудники ОМВД, волонтёры.

За последние сутки удалось обследовать 4 км береговой линии, 5 кв км акватории, а за все время 51,2 кв км акватории, 71,1 км береговой линии, аппаратом «Фалкон» - 7,8 кв км дна, гидролокатором бокового обзора (ГБО) - 11 кв км. Из-за карантина привлечение московских специалистов затруднено.

Нужны 3D сканеры (структурные сканеры, эхолот-картплоттеры) и специалисты по этим приборам. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Вологодской области 72-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU