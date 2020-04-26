В Череповце исчез работник Северстали
Мужчина пропал 24 апреля с проходной
Олег Александрович Феофанов, 37 летФото: ПСО "Ты не один"
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В Череповце разыскивают мужчину 37 лет. В последний раз Олега Феофанова видели 24 апреля, в 18:45 он ушел с проходной Северстали. До сих пор местонахождение его неизвестно. Его рост 170 см, телосложение плотное. Волосы черные, короткие. Карие глаза, нос с горбинкой и шрамом.
На нем была темная куртка с капюшоном, темные джинсы и кроссовки, серый джемпер. С собой был мобильный телефон. Есть особая примета - татуировка на левом плече в виде герба.
ИСТОЧНИК KP.RU