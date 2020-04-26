На вологжанина составили протокол за посещение полиции

26 Апр 2020 2020-04-26T20:30:27+03:00

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В областной столице правоохранители составили протокол о нарушении режима самоизоляции в отношении гражданина, который посетил их отдел, чтобы сообщить о мошенничестве. Инцидент произошел в начале апреля. Спустя пару дней мужчина узнал о том, что ему грозит штраф, ведь он отдалился от дома на 300 метров, чтобы сходить в полицию.

Окончательное решение теперь на совести суда - специалистам предстоит установить, было ли личное обращение в полицию срочным необходимым действием в период карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU