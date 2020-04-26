Еще 10 вологжан заболели Covid-19 за сутки

26 Апр 2020 2020-04-26T16:25:38+03:00

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В Вологодской области за сутки прибавилось еще 10 вологжан с SARS-CoV-2. По состоянию на 26 апреля 11 часов утра в регионе 155 заболевших, 33 выздоровело.

В Череповце +4 больных (всего 69), в Вологде +4 (всего 58), в Шекснинском районе +1 (всего 6) и в Бабушкинском - первый заболевший. По остальным районам как и вчера: Великоустюгский – 5, Нюксенский – 3, Череповецкий – 3, Грязовецкий – 3, Кадуйский – 2, Вологодский – 2, Кич-Городецкий – 1, Тотемский – 1, Устюженский район – 1. Всего обследовано 26 279 человек за все время.

ИСТОЧНИК KP.RU