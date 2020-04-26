2020-04-26T00:48:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи череповецкого моногоспиталя смогли снять с ИВЛ самого тяжелого 84-летнего пациента

Инфицированный поступил из Петербурга после шунтирования
Иван Чухнин
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Череповецкий моногоспиталь отработал первые 25 дней. Фото со страницы Андрея Погодина "ВКонтакте".Череповецкий моногоспиталь отработал первые 25 дней. Фото со страницы Андрея Погодина "ВКонтакте".
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Врачи моногоспиталя в Череповце сняли с аппарата ИВЛ 84-летнего пациента с коронавирусом. На кого-то это не производит большого впечатления. Но просто нужно знать - даже в знаменитой московской Коммунарке самостоятельно смог задышать после ИВЛ лишь каждый восьмой. Коронавирус просто разрушил легкие остальных.

И череповецкие врачи не скрывают радости.За здоровьем пациента следила вся область - "Комсомолка" сообщила о тяжелом состоянии ветерана. По словам главного врача госпиталя Андрея Погодина, медики боролись за жизнь пожилого мужчины три дня.

"Пациента привезли из Петербурга после аортокоронарного шунтирования. У него тяжелая сопутствующая патология, - говорит Андрей Погодин. - После трех дней борьбы удалось снять его с аппарата ИВЛ. .."

По всей видимости, сказался опыт, приобретенный череповецкими медиками в 2009 году. Тогда в пульмонологическое отделение городской больницы привозили всех пациентов со свиным гриппом. В этот раз удавшийся эксперимент повторили: всех пациентов средней и тяжелой степени заболевания со всеми предосторожностями транспортируют сюда.

-. Я не вирусолог и не смогу рассказать все нюансы, но вирус есть. Да, в большинстве случаев протекает он в легкой форме, иногда бессимптомно. Но бывают такие случаи, когда вирус поражает легкие с такой силой, что это приводит к инвалидизации и летальному исходу... Впереди дачный сезон, майские праздники. От того, как мы проведем эти выходные, зависит, работать нам еще месяц или до осени, - сказал Андрей Погодин .

Всего в моногоспитале проходят лечение 34 человека. Из них трое, включая пенсионера, снятого с ИВЛ, в тяжелом состоянии, двое получают кислородотерапию. За 25 дней было выписано 25 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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