В Череповце спасатели ловили взбесившуюся кошку

25 Апр 2020 2020-04-25T22:38:12+03:00

Она бросалась на прохожих

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В Череповце сбежавшая из дома кошка нападала на прохожих. Чтобы исключить опасность для жизни людей - агрессивное животное могло быть больно бешенством, на место выехали спасатели.

Как оказалось, на телефон ЕДДС позвонили очевидцы: агрессивная кошка наводила порядки 24 апреля у дома на улице Спортивная, 2.

Чтобы поймать животное, которое, по всей видимости, сбежало из дома, специалистам понадобился почти час. Человек сноровкой и сообразительностью победил беглянку: кошку поймали и закрыли в переносной сумке.

Кошку спасатели передали хозяевам вместе с настоятельной просьбой проконсультироваться у ветеринара.

ИСТОЧНИК KP.RU