В Череповце спасатели ловили взбесившуюся кошку
В Череповце сбежавшая из дома кошка нападала на прохожих. Чтобы исключить опасность для жизни людей - агрессивное животное могло быть больно бешенством, на место выехали спасатели.
Как оказалось, на телефон ЕДДС позвонили очевидцы: агрессивная кошка наводила порядки 24 апреля у дома на улице Спортивная, 2.
Чтобы поймать животное, которое, по всей видимости, сбежало из дома, специалистам понадобился почти час. Человек сноровкой и сообразительностью победил беглянку: кошку поймали и закрыли в переносной сумке.
Кошку спасатели передали хозяевам вместе с настоятельной просьбой проконсультироваться у ветеринара.
ИСТОЧНИК KP.RU