В Вологде женщина бросилась под экскаватор, протестуя против начала строительства садика

25 Апр 2020 2020-04-25T21:09:27+03:00

Скандал со стройкой в Бывалово не смог погасить даже коронавирус

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В Вологде, в микрорайоне Бывалово местные жители протестуют против строительства детского садика. Как сообщает жительница Кувшиново пенсионерка Татьяна Охотникова, приехавшая в условиях самоизоляции в местный магазин, жильцы окрестных домов дежурят на стройплощадке, начиная с пяти часов утра. И это продолжается третьи сутки подряд.

Как сообщала "Комсомолка", в квартале домов номер 34, 36, 38 и 40 улицы Ярославской запланировано строительство детского сада. Многие жильцы соседних домов выступали против строительства, предлагали другие площадки, считая, что строительство противоречит их интересам.

Однако в последние дни конфликт разгорелся с новой силой. Люди увидели строительную технику и вышли на улицу. В мае они собирались досадить здесь деревья, организовать образцовый зеленый уголок. "Жители заявили данное место на Ярославской в проект #СадПамяти посвященный 75 годовщине Великой Победы и запланировали высадку аллею в честь памяти погибших в Великой Отечественной войне," - пишут жители города губернатору области Олегу Кувшинникову. - Попытки строительства вызовут дополнительную социальную напряжённость усугубляемую распространением коронавирусной инфекции...»

Выведенная техника красноречиво говорила о начале стройки. В результате одна из женщин бросилась под экскаватор для того, чтобы предотвратить начало работ. Сейчас вологжане ведут здесь круглосуточное дежурство.

Власти считают, что строительство ведется законно. Тендер на строительство выиграло ООО "БазисЛТД". Стражи порядка не вмешиваются в конфликт, однако присутствуют, корректно охраняя общественный порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU