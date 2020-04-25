2020-04-25T15:22:44+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине еще +7 заболевших за сутки к 25 апреля

Новые пациенты с Covid-19 выявлены в Вологде и Череповце
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области выздоровело от Covid-19 еще четыре человека (всего 33). К сожалению, за сутки успело заболеть семеро. Двое из Череповца (всего 65), четверо из Вологды (всего 54) и один из Грязовецкого района (всего 3). На весь регион 145 заболевших по состоянию на 11 часов 25 апреля.

На данный момент обследовано 24 828 человек, а проведено исследований 27 498, по данным Правительства области.

По районам: в Шекснинском – 5 заболевших, в Великоустюгском – 5, в Нюксенском – 3, в Череповецком – 3, в Кадуйском – 2, в Вологодском – 2, в Кич.-Городецком – 1, в Тотемском – 1, в Устюженском районе – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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