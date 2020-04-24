С 1 мая в Вологде разблокируют "Заботу" для поездок на дачу
С открытием сезона с 1 мая в Вологде будут усилены дачные маршруты и разблокирован проезд по карте «Забота». Новый график городского общественного транспорта также начнет действовать на дачных направлениях с 1 мая.
Традиционно, значительная часть горожан при поездках на дачу пользуется общественным транспортом.
Уже с 1 мая планируется добавить рейсы и увеличить количество машин.
От перевозчиков потребуют соблюдение всех санитарных норм , а вологжан призывают пользоваться во время поездок масками и перчатками.
Как сообщает администрация Вологды, усилить планируется следующие маршруты дачных направлений: №№1, 7, 9, 12 (будет продлен до Екимцево), 14, 22, 27, 29, 35, 36, 37, 42, 43.
С 1 мая владельцы карты «Забота» могут пользоваться ею на общественном транспорте – как проездными, так и разовыми поездками.
Напомним, в апреле проездные «Забота» были
заблокированы, чтобы пенсионеры оставались дома.
Порядка 3000 проездных «Забота» было заморожено. В мае эти проездные будут действительны, причем никуда ходить и звонить не нужно.
При этом студенческие и школьные проездные разблокировать не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU