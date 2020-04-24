С 1 мая в Вологде разблокируют "Заботу" для поездок на дачу

24 Апр 2020 2020-04-24T18:06:09+03:00

Ездить придется в масках и перчатках

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С открытием сезона с 1 мая в Вологде будут усилены дачные маршруты и разблокирован проезд по карте «Забота». Новый график городского общественного транспорта также начнет действовать на дачных направлениях с 1 мая.

Традиционно, значительная часть горожан при поездках на дачу пользуется общественным транспортом.

Уже с 1 мая планируется добавить рейсы и увеличить количество машин.

От перевозчиков потребуют соблюдение всех санитарных норм , а вологжан призывают пользоваться во время поездок масками и перчатками.

Как сообщает администрация Вологды, усилить планируется следующие маршруты дачных направлений: №№1, 7, 9, 12 (будет продлен до Екимцево), 14, 22, 27, 29, 35, 36, 37, 42, 43.

С 1 мая владельцы карты «Забота» могут пользоваться ею на общественном транспорте – как проездными, так и разовыми поездками.

Напомним, в апреле проездные «Забота» были

заблокированы, чтобы пенсионеры оставались дома.

Порядка 3000 проездных «Забота» было заморожено. В мае эти проездные будут действительны, причем никуда ходить и звонить не нужно.

При этом студенческие и школьные проездные разблокировать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU