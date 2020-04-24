Представителя казахстанской компании осудили за подкуп череповецкого менеджера

24 Апр 2020 2020-04-24T17:20:58+03:00

Он передал ему 60 тысяч рублей

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В Череповце под суд попал представитель казахстанской фирмы. Он передал 60 тысяч рублей менеджеру предприятия - поставщика. Это квалифицировано как коммерческий подкуп.

В результате был вынесен приговор 39-летнему жителю Челябинской области по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ. Как сообщают следователи, подсудимый действовал в интересах коммерческой фирмы из республики Казахстан, он незаконно передал старшему менеджеру крупной череповецкой организации деньги в общей сумме 60 тыс. рублей за предоставление информации о статусе заказов и способствование приоритетной отгрузке готовой продукции заказчику. Инициатором проверки выступило руководство коммерческого предприятия, которому подчиненный менеджер сообщил о поступающих в его адрес предложениях коммерческого подкупа.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Переведенная им на счет сумма коммерческого подкупа (60 тыс. рублей) конфискована в собственность государства.

ИСТОЧНИК KP.RU