Дебошир на автомобиле сбил скамейки и цветники на Набережной в Великом Устюге

24 Апр 2020 2020-04-24T13:40:55+03:00

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В Великом Устюге вычислили водителя, который учинил разгром на Набережной. 5 апреля на улице Набережной в Великом Устюге машина разъезжала по пешеходной дорожке, сбивая скамейки и цветники. С места ДТП дебошир на авто скрылся.

Водителя автомобиля нашли через пару недель. Как сообщает газета «Советская мысль", автомобиль вычислили благодаря записям камер наблюдения.

Мужчина, владелец авто, признал вину. Ему грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 года или административный арест до 15 суток за оставление водителем ДТП, статья 12.27 КоАП РФ.

Всего вероятней, что виновник ДТП будет восстанавливать малые архитектурные формы за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU