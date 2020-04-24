2020-04-24T13:22:56+03:00
Общество

Вологодский губернатор призвал не травить тех, кто заболел коронавирусом

Иван Чухнин
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Статистика на 24 апреля в Вологодской области.Статистика на 24 апреля в Вологодской области.
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Во всех регионах наблюдается одинаковая картина: начинается травля тех, кто заболел коронавирусом,

Губернатор Вологодской области призвал жителей региона оставаться людьми в своем видеообращении.

Он сообщил, что в социальных сетях началась травля тех, кто заболел и их родственников,появляются негативные отзывы по отношению к этим людям.

«Помните, что все мы люди, не нужно психологически давить на тех, кому и так сейчас нелегко.

«Пусть это непростое время не разобщает, а объединяет нас!» - добавил глава региона.

В одном из районов жители, узнав, что живут рядом с заболевшим, потребовали выселения мужчины. Известно, что он находится на самоизоляции и болен в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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