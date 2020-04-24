Вологодский губернатор призвал не травить тех, кто заболел коронавирусом
Во всех регионах наблюдается одинаковая картина: начинается травля тех, кто заболел коронавирусом,
Губернатор Вологодской области призвал жителей региона оставаться людьми в своем видеообращении.
Он сообщил, что в социальных сетях началась травля тех, кто заболел и их родственников,появляются негативные отзывы по отношению к этим людям.
«Помните, что все мы люди, не нужно психологически давить на тех, кому и так сейчас нелегко.
«Пусть это непростое время не разобщает, а объединяет нас!» - добавил глава региона.
В одном из районов жители, узнав, что живут рядом с заболевшим, потребовали выселения мужчины. Известно, что он находится на самоизоляции и болен в легкой форме.
ИСТОЧНИК KP.RU