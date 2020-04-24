За сутки в Вологодской области выявлено 9 инфицированных коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T13:07:06+03:00

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Обновлена статистика заболевших коронавирусом в Вологодской области. На 11 часов 24 апреля в регионе зафиксировано 138 случаев заражения в Вологде, Череповце и 10 районах области. За сутки количество инфицированных увеличилось на 9 человек, в том числе в Череповце - на 4 человека, в Вологде - на 3, в Череповецком районе - на 1, в Грязовецком - на 1. В разрезе муниципальных образований ситуация выглядит следующим образом:

• Череповец – 63 (+4)

• Вологда – 50 (+3)

• Шекснинский район – 5

• Великоустюгский район – 5

• Нюксенский район - 3

• Череповецкий район – 3 (+1)

• Кадуйский район – 2

• Вологодский район – 2

• Грязовецкий район – 2 (+1)

• Устюженский район – 1

• Кич.-Городецкий район – 1

• Тотемский район – 1

За сутки три человека выздоровели, число выздоровевших составило 29.

Всего в Вологодской области обследованы на коронавирус 22858 человек, сообщает Правительство Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU