За сутки в Вологодской области выявлено 9 инфицированных коронавирусом
Обновлена статистика заболевших коронавирусом в Вологодской области. На 11 часов 24 апреля в регионе зафиксировано 138 случаев заражения в Вологде, Череповце и 10 районах области. За сутки количество инфицированных увеличилось на 9 человек, в том числе в Череповце - на 4 человека, в Вологде - на 3, в Череповецком районе - на 1, в Грязовецком - на 1. В разрезе муниципальных образований ситуация выглядит следующим образом:
• Череповец – 63 (+4)
• Вологда – 50 (+3)
• Шекснинский район – 5
• Великоустюгский район – 5
• Нюксенский район - 3
• Череповецкий район – 3 (+1)
• Кадуйский район – 2
• Вологодский район – 2
• Грязовецкий район – 2 (+1)
• Устюженский район – 1
• Кич.-Городецкий район – 1
• Тотемский район – 1
За сутки три человека выздоровели, число выздоровевших составило 29.
Всего в Вологодской области обследованы на коронавирус 22858 человек, сообщает Правительство Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU