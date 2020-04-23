2020-04-23T23:52:57+03:00
Общество

Губернатор сообщил о первой партии вологодских многоразовых масок в аптеках

Они прошли сертификацию
Иван Чухнин
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В аптеках области уже ом, например, на той недели могут появиться многоразовые маски. Первая партия сертифицированных изделий - десять тысяч штук поступит в сети "Антей" и "Фармация". Как сообщала "Комсомолка", на их производство перешел Вологодский текстильный комбинат.

"Маски поступят в аптечные пункты, в том числе в селах и деревнях. Сегодня они появились в аптеках Вологды, завтра будут в Череповце, к концу недели поступят в отдаленные населенные пункты," - заверил губернатор области.

Эти маски дешевле, чем импортные аналоги. А купить дешевле 40 рублей можно благодаря карте "Забота". Защитные изделия изготовлены из плотной хлопчатобумажной ткани, которая также производится в Вологде. Повторное использование маски возможно после стирки с моющим средством и проглаживания горячим утюгом.

Маски будут продаваться как в упаковках из пяти штук, так и поштучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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