2020-04-23T20:50:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Череповца рассказал о единственном пациенте, который находится на ИВЛ

Это житель Череповецкого района
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Вадим Германов, мэр Череповца, рассказал о пациенте, единственном в регионе, который находится на аппарате ИВЛ. Череповец стал первым городом , где диагностирована инфекция. Сейчас это лидер по заболеваниям. Всего на утро 23 апреля здесь 59 подтвержденных случаев коронавируса. По словам мэра, это, главным образом, приехавшие из Москвы и Санкт-Петербурга и их круг общения. Также череповчанин, который обратился к медикам с бронхитом, был протестирован на вирус, тест дал положительный вариант.

38 человек находится в моногоспитале на улице Ломоносова, из них лишь 5 — череповчане. 32 человека лечатся дома. 22, с учетом выписанных из многоспиталя, выздоровели.

В Вологодской области большая часть инфицированных лечится дома, с них взяты подписки о режиме самоизоляции. В Вологде моногоспиталь так и не был открыт, тех, кому нужна госпитализация, везут в Череповец. Это рождает вопросы у череповчан.

- В области у нас пока довольно мало больных и работает один госпиталь — это логичное, эффективное и правильное решение. Открывать два госпиталя, чтобы там лежало по 10–15 человек и работала бригада врачей, пока рано. Принимать дополнительные решения будем в зависимости от роста больных, — постарался пояснить ситуацию Вадим Германов.

Сейчас в госпитале на Ломоносова двое находятся на кислородотерапии, один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, все трое находятся в тяжелом состоянии. Мэр пояснил, что на ИВЛ — 82-летний житель Череповецкого района.

«Уже второй день. И ситуация там нерадостная, я бы сказал», - так прокомментировал состояние мужчины мэр.

Главврач ведущей клиники страны, так называемой Коммунарки, Денис Проценко озвучил цифры - из 51 пациента, находящихся на ИВЛ, удалось отлучить только троих. Еще 25 продолжают респираторную терапию. (21 апреля, Фейсбук). Остальные, как заключили комментаторы, умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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