Вологодский участковый стрелял в собаку из табельного оружия

23 Апр 2020 2020-04-23T15:16:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде получила продолжение история со стрельбой в собаку. Выстрел совершил участковый в середине февраля. Инцидент произошел в середине февраля.

Следователи Вологды завершили проверку по факту применения табельного оружия. Инцидент произошел еще в середине февраля текущего года. Как сообщает СУ СК России по Вологодской области, в ходе проверки удалось установить, что табельное оружие было применено правомерно. По мнению следователей, в полицию обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что на нее напала собака. Участковый направился к хозяйке животного, но пес попытался атаковать и полицейского. Тогда страж порядка открыл стрельбу, собака оказалась в ветлечебнице. Зоозащитники и хозяйка обратились в следственное управление. Однако в возбуждении уголовного дело было отказано.

По заключению ветеринаров, у собаки обнаружены травмы от пневматического оружия. Эти материалы выделены в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU