2020-04-23T15:16:55+03:00
Общество

Вологодский участковый стрелял в собаку из табельного оружия

Его действия признаны правомерными
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде получила продолжение история со стрельбой в собаку. Выстрел совершил участковый в середине февраля. Инцидент произошел в середине февраля.

Следователи Вологды завершили проверку по факту применения табельного оружия. Инцидент произошел еще в середине февраля текущего года. Как сообщает СУ СК России по Вологодской области, в ходе проверки удалось установить, что табельное оружие было применено правомерно. По мнению следователей, в полицию обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что на нее напала собака. Участковый направился к хозяйке животного, но пес попытался атаковать и полицейского. Тогда страж порядка открыл стрельбу, собака оказалась в ветлечебнице. Зоозащитники и хозяйка обратились в следственное управление. Однако в возбуждении уголовного дело было отказано.

По заключению ветеринаров, у собаки обнаружены травмы от пневматического оружия. Эти материалы выделены в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Череповца рассказал о единственном пациенте, который находится на ИВЛ
Yota дает возможность оплатить связь позже
Вологодский участковый стрелял в собаку из табельного оружия
На Вологодчине коронавирус обнаружен еще в одном районе
У двух предприятий в Вологде ликвидировали пропуска на работу
В Вологодской области власти разрешили поездки на дачи, но не всем
Специалисты на Вологодчине обнаружили первого энцефалитного клеща
Работающим вологжанам старше 65 лет оформят новый больничный до 30 апреля
Невменяемый сокольчанин изрезал возлюбленную и укусил ее за нос
Пьяный водитель сбил водителя грузовика и покалечил своих пассажиров
Два мужчины утонули на севере Вологодской области
Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по ставке 6,4% годовых
Новый очаг коронавируса обнаружен в Грязовецком районе
Дебошир с ножом в Череповце "захватил" автобус
В Вологду за сутки сотрудники ГИБДД не впустили 80 автомобилей
Жители Вологодской области смогут выписать любимые издания со скидкой до 40%
В Вологодской области прибавилось зараженных коронавирусом
34-летний мужчина заподозрил незнакомца в краже лодок и погиб
Мэр Сергей Воропанов выбрал образ блондина на мотоцикле
В Вологодской области трое заразившихся коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
22-летний парень погиб, потому что не хотел готовить еду
Yota открыла продажи SIM-карт в Merlion
На трассе Чекшино-Тотьма-Великий Устюг начались ремонтные работы
В Череповце сгорел особняк с бассейном стоимостью 25 миллионов рублей
В Вологде в ДТП погиб 33-летний мужчина
Вологодским учителям посоветовали ставить лишь хорошие оценки
На Вологодчине новые районы охвачены коронавирусом