2020-04-23T13:19:17+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине коронавирус обнаружен еще в одном районе

Количество зараженных увеличилось на 9 человек
Иван Чухнин
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Количество зараженных в Вологодской области растет. Инфекция выявлена еще в одном районе. Всего обследование прошли 21437 вологжан. За последние сутки - 1184 человек.

Новые инфицированные обнаружены в Череповце - 5 человек, в Вологде - 3, а также в Тотемском районе -1.

На утро 23 апреля статистика выглядит следующим образом:

Череповец - 59(+5)

Вологда - 47(+3)

Шекснинский район - 5

Великоустюгский район - 5

Нюксенский район - 5

Кадуйский район - 2

Вологодский район -2

Череповецкий район - 2

Кич-Городецкий район -1

Устюженский район - 1

Грязовецкий район 1(+1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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