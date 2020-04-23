На Вологодчине коронавирус обнаружен еще в одном районе
Количество зараженных увеличилось на 9 человек
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Количество зараженных в Вологодской области растет. Инфекция выявлена еще в одном районе. Всего обследование прошли 21437 вологжан. За последние сутки - 1184 человек.
Новые инфицированные обнаружены в Череповце - 5 человек, в Вологде - 3, а также в Тотемском районе -1.
На утро 23 апреля статистика выглядит следующим образом:
Череповец - 59(+5)
Вологда - 47(+3)
Шекснинский район - 5
Великоустюгский район - 5
Нюксенский район - 5
Кадуйский район - 2
Вологодский район -2
Череповецкий район - 2
Кич-Городецкий район -1
Устюженский район - 1
Грязовецкий район 1(+1)
ИСТОЧНИК KP.RU