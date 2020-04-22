У двух предприятий в Вологде ликвидировали пропуска на работу

22 Апр 2020 2020-04-22T20:59:23+03:00

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В Вологде у сотрудников двух организаций отозвали пропуска. Они нарушили требования карантина. Об этом рассказал мэр города Сергей Воропанов в ежедневном прямом эфире в социальной сети. Он сказал, что мы живем в маленьком городе, все у всех на виду и поэтому не нужно никого обманывать - обманете самого себя.

На рассмотрение межведомственной комиссии попали материалы, касающиеся восьмих предприятий города. Они не выполняли установленные санитарные требования.

У двух, особо дерзких, было решено отозвать пропуска. Это автомойка, где заявлялось самообслуживание, но на момент проверки там находилось скоп ение людей без масок, в том числе операторы. Кроме того работал салон красоты, заявлявший, что собирается оказывать медуслуги.

Как заявил Сергей Воропанов, проверки предприятий будут продолжаться ежедневно. Всего в Вологде проверено 1154 организации, составлено 20 предписаний для рассмотрения на комиссии и 97 протоколов. Напомним, юридическим лицам, которые нарушают санитарные правила, грозит штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU