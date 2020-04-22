2020-04-22T20:27:20+03:00
Общество

В Вологодской области власти разрешили поездки на дачи, но не всем

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На заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции власти решили разрешить большинству вологжан выезжать на дачу с 25 апреля. Также было определено, как при этом будет осуществляться санитарный контроль.

ИА «Вологда Регион» разместила стенограмму выступления губернатора Олега Кувшинникова, посвященного этому вопросу.

В частности, губернатор сообщил, что ряду категорий людей категорически запрещено выезжать на дачу. Это:

• лица, у которых установлено заболевание новой коронавирусной инфекцией, • лица, больные ОРВИ, которым поставлен предварительный диагноз «коронавирусная инфекция», • лица, вернувшиеся в Россию из других стран, и которые обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, • лица, прибывшие на территорию Вологодской области из других субъектов РФ, также 14 дней обязаны соблюдать самоизоляцию, • лица, которые контактировали с перечисленными категориями в последние 14 суток.

На территории дачных поселений необходимо организовать патрулирование мобильными группами.

Чтобы у вологжан не возникло проблем при пересечении постов, при себе необходимо иметь: удостоверение личности с подтверждением регистрации по месту жительства или пребывания, а также любые подтверждающие документы на право собственности или пользования объектом недвижимости, к которому вы направляетесь. Наличие этих документов будет проверяться на КПП.

Для тех, кто для поездки на дачу использует общественный транспорт, будут организованы дополнительные рейсы. Чтобы не допускать большого скопления людей в автобусах, меры социального дистанцирования должны соблюдаться. При передвижении на транспорте пассажирам необходимо соблюдать максимальные санитарно-эпидемиологические требования: носить маски и надевать перчатки. При этом губернатор потребовал, чтобы на автобусных и железнодорожных вокзалах была организована их продажа. .

Об увеличении вагонов в пригородных электричках, а также увеличении рейсов электричек речь не велась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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