Специалисты на Вологодчине обнаружили первого энцефалитного клеща

22 Апр 2020 2020-04-22T20:02:10+03:00

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На Вологодчине с начала марта регистрируют клещевую активность: в больницы области обратилось 232 человека с опасными для здоровья укусами. Среди пострадавших почти половина - дети.

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона было обследовано 86 кровососов. Каждый третий - носитель боррелиоза. Появилось сообщение о выявлении и энцефалитного клеща.

Наибольшее число обратившихся к врачам - в Вологде, Череповце, Чагодощенском, Устюженском, Кирилловском, Кадуйском и Бабаевском районах..В областной столице зарегистрировано 13 пострадавших детей и 26 - взрослых Однако наибольшая активность клещей, предупреждают специалисты, еще впереди.

ИСТОЧНИК KP.RU