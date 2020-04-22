2020-04-22T16:27:12+03:00
Общество

Работающим вологжанам старше 65 лет оформят новый больничный до 30 апреля

Все расходы беред на себя Фонд социального страхования
Иван Чухнин
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Материалы пресс-службы ФСС.Материалы пресс-службы ФСС.
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Вологодское региональное отделение ФСС ждёт от работодателей области сведения на работников в возрасте 65 лет и старше, находящихся на самоизоляции, для назначения больничных листков на период с 20 по 30 апреля. Листок нетрудоспособности будет оформлен в электронном виде, дистанционно. Поэтому самим работникам никуда обращаться не нужно. Пособие будет выплачено на счет работника. Соответствующее постановление принято Правительством РФ 16 апреля 2020 года. Информацию о сумме назначенного пособия и об электронном листке нетрудоспособности можно отследить в личном кабинете ФСС Во время карантина людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции. Телефон "горячей линии" регионального отделения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19: (8172)72-95-77. Дополнительная информация по телефонам (8172) 72-67-49; 76-41-91; 72-94-16 и на сайте регионального отделения Фонда r35.fss.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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