Невменяемый сокольчанин изрезал возлюбленную и укусил ее за нос

22 Апр 2020 2020-04-22T16:12:16+03:00

Его будут лечить

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В Соколе завершено расследование уголовного дела - 25-летний сокольчанин напал на молодую женщину.

Следователи классифицировали преступление как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По информации СУ СК, вечером 11 января 2020 года пьяный 25-летний мужчина пришел в квартиру 25-летней бывшей сожительницы. Там произошла ссора - девушка отказывалась возобновлять отношения. Молодой человек, вооружившись ножом, нанес женщине удары. Затем выбрал другой нож и снова наносил удары в область головы и тела. Сломив сопротивление, укусил девушку за нос.

Врачи диагностировали проникающее ранение грудной клетки, множественные ранения лица, рубцы от которых, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, являются неизгладимыми и обезображивают лицо, поэтому расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, а также множественные ранения шеи, спины, рук.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении, что исключает его вменяемость.

В настоящее время следствием завершено расследование уголовного дела, все материалы направлены в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU