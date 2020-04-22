Пьяный водитель сбил водителя грузовика и покалечил своих пассажиров

22 Апр 2020 2020-04-22T15:36:39+03:00

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Страшная авария произошла на участке дороги, связывающей города Сокол и Харовск. Из-за аварии пятеро вологжан были госпитализированы, один человек из них скончался в больнице. Авария произошла во вторник, 21 апреля, около 17 часов в 18 километрах от Сокола.

По предварительной версии, 37-летний водитель автомашины ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль «Газель». У "Газели" были включены аварийные сигналы. 44-летний водитель грузовичка стоял возле автомобиля.

От удара травмы получили оба водителя и трое пассажиров «десятки». В ней ехали 41-летняя женщина, 40-летний мужчина и подросток 2006 года рождения. В больнице 40-летний пассажир скончался от тяжелых телесных повреждений, сообщает пресс-служба областного Управления МВД. Как выяснилось, водитель ВАЗ-2110 был нетрезв, у него не было прав.

ИСТОЧНИК KP.RU