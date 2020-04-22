Два мужчины утонули на севере Вологодской области
Они отправились на зимнюю рыбалку
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Мужчины вышли на рыбалку и провалились под лед. Один сумел выбраться на лед, но также погиб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Вологодской области.
Два мужчины - 58 и 59 лет, отправились на зимнюю рыбалку по льду озера Долгое в Вожегодском районе возле деревни Неклюдиха.
Однако в назначенное время с рыбалки они не вернулись. Родственники подняли тревогу. Мужчин нашли в озере - один из них был в воде, а второй, замерзший, находился на льду.
По всей вероятности, они провалились в ледяную воду и погибли от переохлаждения. Тела переданы полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU