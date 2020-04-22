2020-04-22T13:51:07+03:00
Происшествия

Два мужчины утонули на севере Вологодской области

Они отправились на зимнюю рыбалку
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мужчины вышли на рыбалку и провалились под лед. Один сумел выбраться на лед, но также погиб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Вологодской области.

Два мужчины - 58 и 59 лет, отправились на зимнюю рыбалку по льду озера Долгое в Вожегодском районе возле деревни Неклюдиха.

Однако в назначенное время с рыбалки они не вернулись. Родственники подняли тревогу. Мужчин нашли в озере - один из них был в воде, а второй, замерзший, находился на льду.

По всей вероятности, они провалились в ледяную воду и погибли от переохлаждения. Тела переданы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работающим вологжанам старше 65 лет оформят новый больничный до 30 апреля
Невменяемый сокольчанин изрезал возлюбленную и укусил ее за нос
Пьяный водитель сбил водителя грузовика и покалечил своих пассажиров
Два мужчины утонули на севере Вологодской области
Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по ставке 6,4% годовых
Новый очаг коронавируса обнаружен в Грязовецком районе
Дебошир с ножом в Череповце "захватил" автобус
В Вологду за сутки сотрудники ГИБДД не впустили 80 автомобилей
Жители Вологодской области смогут выписать любимые издания со скидкой до 40%
В Вологодской области прибавилось зараженных коронавирусом
34-летний мужчина заподозрил незнакомца в краже лодок и погиб
Мэр Сергей Воропанов выбрал образ блондина на мотоцикле
В Вологодской области трое заразившихся коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
22-летний парень погиб, потому что не хотел готовить еду
Yota открыла продажи SIM-карт в Merlion
На трассе Чекшино-Тотьма-Великий Устюг начались ремонтные работы
В Череповце сгорел особняк с бассейном стоимостью 25 миллионов рублей
В Вологде в ДТП погиб 33-летний мужчина
Вологодским учителям посоветовали ставить лишь хорошие оценки
На Вологодчине новые районы охвачены коронавирусом