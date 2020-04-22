Новый очаг коронавируса обнаружен в Грязовецком районе

22 Апр 2020 2020-04-22T12:48:14+03:00

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По официальным данным на 22 апреля в Вологодской области зафиксировано 120 случаев заражения COVID-19. Накануне насчитывалось 114.

Три случая - в Вологде, два в Нюксенском районе. Кроме того, в список неблагополучных добавился Грязовецкий район. Там обнаружено заболевание.

• Череповец – 54

• Вологда – 44 (+3) • Шекснинский район – 5 • Великоустюгский район – 5 • Нюксенский район - 3 (+2) • Кадуйский район – 2 • Вологодский район – 2 • Череповецкий район – 2 • Устюженский район – 1 • Кич.-Городецкий район – 1 • Грязовецкий район – 1 (+1)

Всего в Вологодской области сделано на коронавирус 20253 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU