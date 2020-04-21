Дебошир с ножом в Череповце "захватил" автобус

21 Апр 2020 2020-04-21T19:21:03+03:00

Его обвиняют в хулиганстве

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В Череповце в автобусе буйствовал хулиган с ножом. ЧП случилось 20 апреля на маршруте 27 в районе Октябрьского моста.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, в полицию позвонила женщина и сообщила, что в автобусе маршрута № 27 находится агрессивный пассажир.

На место происшествия немедленно выехал наряд.

Водитель и кондуктор рассказали об инциденте: пассажир достал нож и потребовал у водителя развернуть автобус. Водитель остановил автобус на проезжей части в районе Октябрьского моста и открыл двери. Дебошир вышел из автобуса.

Полицейские составили ориентировку и передали ее в дежурную часть.

В результате вскоре пришла информация, что мужчина, похожий на злоумышленника, замечен к одного из торговых центров. 23-летнего жителя Челябинской области задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 (Хулиганство). Юноше грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU