В Вологду за сутки сотрудники ГИБДД не впустили 80 автомобилей
Почти 7, 5 тысяч автомобилей за сутки прошло через КПП на въездах в Вологду. Об этом сказал мэр города Сергей Воропанов в прямом эфире.
- За последние сутки через санитарные контрольно-пропускные пункты проехало 7427 машин, из них 80 автомобилей развернули и отправили в объезд Вологды, - сообщил Сергей Воропанов .
Всего в городе круглосуточно работают 6 КПП, на которых сотрудники ГИБДД контролируют проезд автомобилей.
Это въезды со стороны Санкт-Петербурга, Москвы, Вытегры и Архангельска. Несмотря на принимаемые меры, в городе много иногородних машин. Между тем все очаги, а их около двух десятков, привозные. Недавно контроль на КПП был ужесточен.
Контрольно-пропускной пункт работает и на железнодорожном вокзале.Тест на коронавирус предлагают пройти приехавшим из городов, где есть очаги инфекции. Так, 20 апреля были протестированы 66 человек.
Те, кто приезжает в Вологду из других регионов, должны пройти двухнедельный карантин. Соблюдение его контролируют мобильные бригады. Нарушителям выписывают штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU