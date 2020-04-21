В Вологду за сутки сотрудники ГИБДД не впустили 80 автомобилей

21 Апр 2020 2020-04-21T16:25:15+03:00

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Почти 7, 5 тысяч автомобилей за сутки прошло через КПП на въездах в Вологду. Об этом сказал мэр города Сергей Воропанов в прямом эфире.

- За последние сутки через санитарные контрольно-пропускные пункты проехало 7427 машин, из них 80 автомобилей развернули и отправили в объезд Вологды, - сообщил Сергей Воропанов .

Всего в городе круглосуточно работают 6 КПП, на которых сотрудники ГИБДД контролируют проезд автомобилей.

Это въезды со стороны Санкт-Петербурга, Москвы, Вытегры и Архангельска. Несмотря на принимаемые меры, в городе много иногородних машин. Между тем все очаги, а их около двух десятков, привозные. Недавно контроль на КПП был ужесточен.

Контрольно-пропускной пункт работает и на железнодорожном вокзале.Тест на коронавирус предлагают пройти приехавшим из городов, где есть очаги инфекции. Так, 20 апреля были протестированы 66 человек.

Те, кто приезжает в Вологду из других регионов, должны пройти двухнедельный карантин. Соблюдение его контролируют мобильные бригады. Нарушителям выписывают штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU