В Вологодской области прибавилось зараженных коронавирусом
Обновилась статистика по количеству инфицированных коронавирусом. За сутки число зараженных COVID-19 увеличилось на 7 человек. Положительные тесты дали пробы, обнаруженные в Череповце - там заболели три человека, в Вологде -два человека, а также в Великоустюгском районе - два человека.
Итого на 11:00 21 апреля, в Вологодской области насчитывается 114 больных коронавирусом, в том числе 23 - выздоровевших. Вся статистика будет вестись с нарастающим итогом, будут учитываться все заболевшие.
Погибших нет. Как накануне сообщал глава региона, трое находятся в тяжелом состоянии.
Всего в регионе проведено тестов - 19 600.
Статистика по муниципалитетам следующая:
Череповец — 54,
Вологда — 41,
Шекснинский район — 5,
Великоустюгский район — 5
Кадуйский район — 2,
Вологодский район — 2,
Череповецкий район — 2,
Кич.-Городецкий район — 1,
Устюженский район — 1,
Нюксенский район — 1.
ИСТОЧНИК KP.RU