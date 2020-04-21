В Вологодской области прибавилось зараженных коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T12:04:16+03:00

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Обновилась статистика по количеству инфицированных коронавирусом. За сутки число зараженных COVID-19 увеличилось на 7 человек. Положительные тесты дали пробы, обнаруженные в Череповце - там заболели три человека, в Вологде -два человека, а также в Великоустюгском районе - два человека.

Итого на 11:00 21 апреля, в Вологодской области насчитывается 114 больных коронавирусом, в том числе 23 - выздоровевших. Вся статистика будет вестись с нарастающим итогом, будут учитываться все заболевшие.

Погибших нет. Как накануне сообщал глава региона, трое находятся в тяжелом состоянии.

Всего в регионе проведено тестов - 19 600.

Статистика по муниципалитетам следующая:

Череповец — 54,

Вологда — 41,

Шекснинский район — 5,

Великоустюгский район — 5

Кадуйский район — 2,

Вологодский район — 2,

Череповецкий район — 2,

Кич.-Городецкий район — 1,

Устюженский район — 1,

Нюксенский район — 1.

ИСТОЧНИК KP.RU