34-летний мужчина заподозрил незнакомца в краже лодок и погиб
В Кадуйском районе 43-летнего мужчину обвиняют в совершении убийства незнакомца. В лесополосе был обнаружен труп, скрытый ветками. Убитым оказался 34-летний мужчина, местный житель.
Подозреваемый был задержан. Он рассказал, что 10 апреля 2020 года вечером на берегу пруда-охладителя Череповецкой ГРЭС, примерно в 500 метрах от поселка Кадуй, к нему подошел незнакомец и стал обвинять в пропаже лодок на водоеме. Конфликт перерос в драку. У обвиняемого был нож, им он нанес удар противнику в область грудной клетки.
Якобы, раненый мужчина от него убежал, и лишь на следующий день обвиняемый обнаружил его тело в нескольких десятках метров от места драки. Он решил скрыть тело, оттащив с дороги в лесополосу, где прикрыл ветками.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU