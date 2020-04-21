34-летний мужчина заподозрил незнакомца в краже лодок и погиб

21 Апр 2020 2020-04-21T11:20:06+03:00

Тот его зарезал, а потом спрятал труп в лесополосе

Изменить размер текста: A A

В Кадуйском районе 43-летнего мужчину обвиняют в совершении убийства незнакомца. В лесополосе был обнаружен труп, скрытый ветками. Убитым оказался 34-летний мужчина, местный житель.

Подозреваемый был задержан. Он рассказал, что 10 апреля 2020 года вечером на берегу пруда-охладителя Череповецкой ГРЭС, примерно в 500 метрах от поселка Кадуй, к нему подошел незнакомец и стал обвинять в пропаже лодок на водоеме. Конфликт перерос в драку. У обвиняемого был нож, им он нанес удар противнику в область грудной клетки.

Якобы, раненый мужчина от него убежал, и лишь на следующий день обвиняемый обнаружил его тело в нескольких десятках метров от места драки. Он решил скрыть тело, оттащив с дороги в лесополосу, где прикрыл ветками.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU