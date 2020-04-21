Мэр Сергей Воропанов выбрал образ блондина на мотоцикле

21 Апр 2020 2020-04-21T10:55:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Вологды Сергей Воропанов подвел итоги конкурса на лучший мем. Напомним, в регионе закрыты парикмахерские и салоны красоты. И Сергей Воропанов устал отвечать на вопросы в прямых эфирах - стрижется ли он во время карантина. Он решил разыграть приз – мешок гречки. Подарок достанется автору лучшего мема - как он будет выглядеть после окончания карантина.

- С момента запуска конкурса я отсмотрел около 100 вариантов. Каких только образов и причесок вы не придумали! Поэтому я решил, что приз достанется не одному, а сразу трем участникам, - озвучил свое решение Сергей Воропанов в традиционном "Нерабочем полдне".

Мешок гречки достался автору мема, где Сергей Воропанов - то ли платиновый блондин, то ли седой старец с длинными волосами. Мэр с улыбкой, с накачанными руками сидит на мотоцикле. автором шедевра - победителем конкурса стала... парикмахер.

- Мы с радостью заберем мешок гречки и отвезем в корзину для нуждающихся, - такое решение опубликовала в соцсети победительница с ником evgenia_alexandrovna555.

Спец приз, а это коробочка с пакетиками гречки для варки, отправился мальчику Ване. Юный вологжанин прислал Сергею Воропанову мем и сообщение в «ВКонтакте», в котором признавался, что любит гречку, но мама не любит эту крупу и поэтому не покупает ее...

Еще один спецприз отправился столичным журналистам. Они сочинили веселые строчки на тему стрижек у мэров. Они получат от вологодского мера вологодское масло.

- В Москве гречка есть, а с вологодским маслом она будет прекрасна, - уверен мэр Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU