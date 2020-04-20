2020-04-20T23:39:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологодской области трое заразившихся коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Однако ИВЛ им не требуется
Иван Чухнин
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На Вологодчине трое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников. Однако аппараты ИВЛ им не требуются.

- Если говорить о тяжести заболевших, которые находятся под контролем, то трое - тяжелой степени. Нно они под контролем врачей и не под аппаратами ИВЛ, лечатся в стационаре. 29 - средней тяжести, 61 - легкой тяжести, - рассказал губернатор в ходе оперативного совещания 20 апреля, которое транслировалось в сети Интернет.

С начала эпидемии выздоровело 13 человек

Как сообщала "Комсомолка", взрослые госпитализированные находятся в Череповце, в областной больнице №2. Дети - в специально оборудованных боксах инфекционного отделения.

Рост больных продолжается. На 20 апреля число заболевших составило 107 человек, в том числе в Череповце выявлен 51 заболевший, в Вологде — 39.

очаги заболеваний появились в районах. В Кадуйском районе -2 заболевших, в Шекснинском - 5, Великоустюгском -3, Вологодском - 2, Кич-Городецком - 1, Устюженском - 1, Череповецком - 2 и Нюксенском - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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