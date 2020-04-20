22-летний парень погиб, потому что не хотел готовить еду

20 Апр 2020 2020-04-20T16:51:59+03:00

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В Череповце завершено расследование громкого уголовного дела. В мае 2019 в подсобке жилого дома был обнаружен труп молодого человека. В убийстве обвиняются двое мужчин. Тело 22-летнего юноши с ранами в области шеи 12 мая 2019 нашли в подъезде дома на улице Набережная. Его обнаружил жилец: он обратил внимание на то, что навесной замок на подсобке сбит.

Выяснилось, что погибший череповчанин 1997 года рождения проживал временно в одной из квартир подъезда с родственницей и ее сожителем. В ночь на 12 мая молодой человек, хозяин жилья и их гость распивали спиртное.

Собутыльники погибшего - 34-летний и 31-летний мужчины, и были задержаны. Один из них сообщил, что ссора произошла из-за возражений потерпевшего - он не хотел готовить еду. Тогда в ход пошел нож. От потери крови молодой человек умер на месте. Труп обвиняемые собирались сбросить в реку, но из-за выпитого они смогли донести лишь до первого этажа.

Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU