2020-04-20T16:51:59+03:00
Происшествия

22-летний парень погиб, потому что не хотел готовить еду

Его зарезали собутыльники
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце завершено расследование громкого уголовного дела. В мае 2019 в подсобке жилого дома был обнаружен труп молодого человека. В убийстве обвиняются двое мужчин. Тело 22-летнего юноши с ранами в области шеи 12 мая 2019 нашли в подъезде дома на улице Набережная. Его обнаружил жилец: он обратил внимание на то, что навесной замок на подсобке сбит.

Выяснилось, что погибший череповчанин 1997 года рождения проживал временно в одной из квартир подъезда с родственницей и ее сожителем. В ночь на 12 мая молодой человек, хозяин жилья и их гость распивали спиртное.

Собутыльники погибшего - 34-летний и 31-летний мужчины, и были задержаны. Один из них сообщил, что ссора произошла из-за возражений потерпевшего - он не хотел готовить еду. Тогда в ход пошел нож. От потери крови молодой человек умер на месте. Труп обвиняемые собирались сбросить в реку, но из-за выпитого они смогли донести лишь до первого этажа.

Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
22-летний парень погиб, потому что не хотел готовить еду
Yota открыла продажи SIM-карт в Merlion
На трассе Чекшино-Тотьма-Великий Устюг начались ремонтные работы
В Череповце сгорел особняк с бассейном стоимостью 25 миллионов рублей
В Вологде в ДТП погиб 33-летний мужчина
Вологодским учителям посоветовали ставить лишь хорошие оценки
На Вологодчине новые районы охвачены коронавирусом
Сотрудник лаборатории поликлиники №1 в Вологде болен коронавирусом
Ситуация на Вологодчине по коронавирусу на утро 18 апреля
Череповчанин нарушил самоизоляцию, чтобы украсть продукты
В Вологде 18 апреля ночью пройдет трансляция пасхального богослужения
Новая информация по коронавирусу на вечер 17 апреля на Вологодчине
На Вологодчине закрыли кладбища
В Великоустюгском районе новые заболевшие коронавирусом
На Вологодчину привезли южнокорейские экспресс-тесты
В Сухоне нашли тело ярославны
В Вологде появились выделенные полосы к КПП
Ситуация на Вологодчине по коронавирусу на утро 17 апреля
В Череповце на особо аварийном участке установят светофор
Попытка поднять дебаркадер в Череповце закончилась провалом
В Череповце рухнул Гоголь
Новые данные за 16 апреля: еще 10 новых заболевших
В Вологде тинейджер заплатит 2000 рублей за променад по набережной
ВОМЗ будет производить промышленные тепловизоры
Череповчанка сбила двух пенсионеров за раз
Вологодские школьники уйдут на каникулы позже обычного
На Вологодчине вторые сутки без новых заболевших