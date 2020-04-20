На трассе Чекшино-Тотьма-Великий Устюг начались ремонтные дороги

20 Апр 2020 2020-04-20T11:56:20+03:00

На них выделено 150 миллионов рублей

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На Вологодчине начался ремонт одной из самых разбитых трасс. Автодорога Чекшино- Тотьма - Великий Устюг пока принадлежит области. Многие участки ее представляют собой жалкое зрелище - асфальтовое покрытие разрушено из -за нагрузок и погодных условий.

Как сообщала "Комсомолка", власти делают все возможное, чтобы в этом году трассу передать в федеральную собственность.

А пока с 17 апреля на 52-м километре трассы начались ремонтные дороги. отремонтированы будут самые разбитые участки. На это из областного бюджета выделено 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU