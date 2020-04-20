В Череповце сгорел особняк с бассейном стоимостью 25 миллионов рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T11:33:07+03:00

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Особняк стоимостью 25 миллионов рублей сгорел в Череповце.

Как сообщает пресс-служба МЧС, здание с бассейном сгорело дотла на втором причале в СНТ «ЧМХС-1». ЧП случилось около часа ночи.

Дом был построен из профилированного бруса в 2015 году и принадлежал женщине 1964 года рождения, жительнице Череповца. На тушение выехали пять единиц техники и 15 пожарных. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Огонь полностью уничтожил строение. Пожарные не допустили распространение огня на соседние здания. Работы пожарные завершили уже в пятом часу утра.

Материальный ущерб оценен в 25 миллионов рублей. Спасено имущества на миллион рублей. Причиной ЧП названа неисправность печного отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU