В Череповце сгорел особняк с бассейном стоимостью 25 миллионов рублей
Особняк стоимостью 25 миллионов рублей сгорел в Череповце.
Как сообщает пресс-служба МЧС, здание с бассейном сгорело дотла на втором причале в СНТ «ЧМХС-1». ЧП случилось около часа ночи.
Дом был построен из профилированного бруса в 2015 году и принадлежал женщине 1964 года рождения, жительнице Череповца. На тушение выехали пять единиц техники и 15 пожарных. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
Огонь полностью уничтожил строение. Пожарные не допустили распространение огня на соседние здания. Работы пожарные завершили уже в пятом часу утра.
Материальный ущерб оценен в 25 миллионов рублей. Спасено имущества на миллион рублей. Причиной ЧП названа неисправность печного отопления.
ИСТОЧНИК KP.RU